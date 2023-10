Proposta di regolamento Ue: la Commissione Ambiente salva il vino ma boccia l’insalata in busta

Le bottiglie di vino vengono esentate dalle norme sugli imballaggi, confermate per l’ortofrutta, con il limite minimo fissato a 1 kg, che rischia di cancellare dagli scaffali dei supermercati l’insalata in busta, i cestini di fragole, le confezioni di pomodorini e le arance in rete di peso inferiore al limite.

La denuncia

La fa Coldiretti Alessandria in riferimento all’adozione da parte della Commissione ambiente UE sulla proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, con 56 voti a favore, 23 contrari e 5 astensioni.

Spiega il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco: “Il testo apre ad una serie di problemi igienico-sanitari e di conservazione che potrebbero aumentare, così come i costi per consumatori e produttori. E si rischia pure un effetto negativo sui consumi, con i prodotti di quarta gamma (insalate in busta, frutta confezionata) sono entrati nelle abitudini degli italiani”.

Guarda il lato positivo il direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Bianco: “Si salva il vino, con l’esenzione all’obbligo di riutilizzo delle bottiglie, sostenuta da Coldiretti e confermata. Sventato dunque il rischio di standardizzazione delle bottiglie da vino e la riduzione del loro peso, eliminando il formato magnum ma anche le tipologie più ‘importanti’, come quelle necessarie per i vini invecchiati”.

La battaglia si sposta ora al Parlamento in seduta plenaria, prevista per la settimana del 20 novembre. Sarà l’occasione per migliorare il testo, ancora fortemente penalizzante per alcuni settori dell’agroalimentare.