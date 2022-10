Paulaner Oktoberfest, la prima botte è stata aperta nonostante…

Ieri sera dopo la spettacolare parata nelle vie della città, il Paulaner Oktoberfest ha preso il via con la tradizionale apertura della botte. Stavolta non è stato il sindaco come nella scorsa edizione, ha declinato l’invito perché ammalato. Comunque la festa è iniziata sotto i migliori auspici: grande fermento nelle cucine, fusti di birra pronti e 250 giovani al lavoro fino al 1 novembre.

Musica, cibo, birra della migliore tradizione bavarese accompagneranno in questi giorni gli alessandrini. L’evento dà la possibilità di vivere l’atmosfera, l’originalità dell’Oktoberfest; non si tratta soltanto di mangiare piatti tradizionali replicabili tutto l’anno da qualsiasi locale, si tratta, piuttosto, di vivere uno spaccato autentico della ben famosa manifestazione bavarese, divertirsi e fare qualcosa di diverso in compagnia. Prosit!