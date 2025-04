Go-kart: Sammartano debutta fra i Senior domenica 6 aprile sulla ‘pista azzurra’ di Jesolo

La nuova stagione agonistica è alle porte e il giovane pilota alessandrino Lorenzo Sammartano si scalda, in vista della nuova avventura in categoria Senior del Rotax Max Challenge. L’appuntamento nel fine settimana è su un circuito tra i più importanti a livello europeo, la “Pista Azzurra” di Jesolo.

Non cambia il team, che resta Mkc Motorsport di Como, così come non cambiano il telaio (Tony) e la motorizzazione (Rotax 125 monomarcia).

LE PAROLE – Così Lorenzo Sammartano: “Aspetto la trasferta in Veneto per verificare il mio potenziale contro avversari molto più esperti. So che sarà dura, specialmente nelle prime gare, ma i test invernali hanno fornito buoni riscontri. Sarà battaglia fin dalle qualifiche, ma il confronto con ragazzi più esperti e smaliziati non potrà che farmi migliorare”.

In questa stagione di salto da Junior a Senior, la grande novità per Lorenzo arriva nell’attrezzatura da gara: la prestigiosa casa produttrice di caschi ‘Arai’ ha iniziato una collaborazione con Lorenzo che porterà il prestigioso marchio giapponese su tutti i campi di gara. “La scelta che mi onora e mi responsabilizza ancor di più”, ha sottolineato il giovane kartista alessandrino.

Il calendario del Campionato italiano: 6 aprile – Jesolo; 11 maggio – Castelletto di Branduzzo; 1 giugno – Cremona; 22 giugno – Franciacorta; 27 luglio – Viterbo; 31 agosto – Sarno; 28 settembre – Ala di Trento; 19 ottobre – Jesolo.