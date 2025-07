Dazi, Lollobrigida “Affronteremo criticità e troveremo soluzioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Non commento i se, i forse e quanto contenuto in ipotetiche lettere. Aspettiamo di leggere e poi giudicheremo trovando tutte le contromisure idonee per affrontare le criticità, ove ci fossero. Lavoriamo costantemente e abbiamo dimostrato in questi tre anni che, per qualsiasi criticità riguardante il mondo agricolo, abbiamo sempre trovato soluzioni per salvaguardare le imprese e per avere una strategia di rilancio italiano ed europeo”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della Ukraine Recovery Conference. “Gli incontri tra USA e Ue sono ancora in corso, spero e auspico si possa garantire un commercio sempre più forte con gli USA”, aggiunge.

