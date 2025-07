Celiachia, Murelli “Obiettivo approvare ddl entro fine anno”

ROMA (ITALPRESS) – “Il ddl sulla celiachia rappresenta un’evoluzione della legge 123 del 2005. I tempi sono cambiati e sono sorte nuove esigenze: dalla circolarità dei buoni alla digitalizzazione. A settembre del 2023 sono stati presentati gli emendamenti ma attualmente il Ddl è fermo in commissione in attesa del parere del Ministero della Salute sugli emendamenti e sull’iter procedurale”. Queste le dichiarazioni della Senatrice Elena Murelli, Presidente dell’intergruppo Parlamentare sulla celiachia, intervenuta a Radar, il format di Urania TV. “Inoltre la relazione tecnica che il Ministero della Salute ha inviato alla Ragioneria di Stato per l’approvazione e per continuare l’iter non è completa. Abbiamo sollecitato diverse volte, sia ad aprile di quest’anno e ancora una volta la scorsa settimana. Interverremo ancora per fare in modo di portare a casa il disegno di legge entro la fine dell’anno”.

mgg/gsl (Fonte video: Urania Tv)