Go-kart: per l’alessandrino Sammartano, nel fine settimana, l’incognita di una pista tutta nuova

Continua l’avventura del giovane Lorenzo Sammartano (13 anni), con il 4° appuntamento del campionato “Rotax Max Challenge”. Nel weekend il kartista alessandrino affronterà la pista di San Martino del Lago (CR), su un circuito dove non ha mai gareggiato.

Il kartodromo lombardo presenta una lunghezza di 1.224 metri, con un rettilineo di partenza di oltre 200 metri, 16 curve (10 a destra, 6 a sinistra) e un senso di percorrenza orario e pendenza trasversale massima del 4%. Un tracciato molto tecnico e impegnativo che induce il pilota a tirare fuori tutte le capacità di guida.

Le parole

“Ho fatto solo una giornata di allenamento la scorsa settimana – ha confessato Lorenzo – e c’erano anche i tecnici del team Lka Racing di Ravenna che mi supporta quest’anno. La sessione di prove si è rivelata molto utile, sia per la messa a punto del mezzo che per prendere un po’ di confidenza con la pista”. Il programma prevede per sabato le prove ufficiali cronometrate (non per lo schieramento di partenza), per domenica mattina le qualifiche e poi subito dopo gara 1 e 2.

La classifica

Dopo l’ultimo appuntamento di Viterbo, Lorenzo Sammartano ha scalato 2 posizioni nella graduatoria generale ed è al 6° posto con 278 punti.

Comanda Lorenzo Giaquinto (team Mkc) a quota 319, 2° Brando Badoni (Team Irt) a 303, 3° Matteo Natino (Team Mkc) 302, 4° Diego Triggianese (FooDrivers) 301, 5° Giacomo Galesso (54Sc) 283, 6° Lorenzo Sammartano (Lka Racing Team) 278.