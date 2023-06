Previsioni del tempo

Carissimi lettori ben ritrovati, andiamo a vedere il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 2 Giugno – Cielo prevalentemente soleggiato con la formazione di cumuli su zone alpine nelle ore

centrali della giornata. Nuvolosità che si estenderà anche alle pianure, precipitazioni che saranno a carattere

di rovesci o temporali a partire dai settori alpini, locale interessamento delle adiacenti pianure successivamente. Ventilazione debole orientale in montagna, variabile altrove. Temperature in generale aumento con massime intorno ai 28º, minime tra i 16/17º.

Sabato 3 Giugno – Cielo irregolarmente nuvoloso di mattina, tendenza a cieli coperti per la formazione di

cumuli nel pomeriggio. Precipitazioni a carattere di rovesci o temporali specie nel pomeriggio, da segnalare

fenomeni localmente di forte intensità dapprima sui settori orientali e successivamente quelli occidentali. Non escludiamo grandinate e colpi di vento nei temporali più forti. Ventilazione generalmente debole, moderata orientale in montagna. Temperature stazionarie o in lieve calo le massime.

Domenica 4 Giugno – Cielo in prevalenza nuvoloso. Rovesci o temporali sparsi di moderata/ forte intensità,

ventilazione dai quadranti meridionali in montagna, deboli e a tratti moderati da nord est in pianura. Temperature in lieve calo, specie le massime.

Prossima settimana – Nonostante l’inizio dell’estate meteorologica, il tempo continuerà a rimanere spesso instabile. Dai modelli di previsioni non si evidenziano fasi di stabilità duratura, avremo si un aumento termico ma saranno valori contenuti e sempre con possibili acquazzoni dietro l’angolo. Insomma un inizio estate molto diverso rispetto agli ultimi anni.

Manuel Atzori