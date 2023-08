L’azienda di pneumatici Continental ha realizzato anche quest’anno l’Osservatorio sui macro-trend del mercato dei veicoli pesanti per il trasporto di merci e persone, giunto alla sua terza edizione.



Lo studio fotografa lo stato del settore in Italia e in Piemonte nel 20 22 e prova a tracciare la direzione verso la quale questo comparto si sta dirigendo, attraverso l’analisi dei dati sulle immatricolazioni, i tipi di alimentazione, l’anzianità e la categoria Euro.

Dall’analisi emerge che Alessandria è la seconda peggior Provincia in Piemonte per autobus e autocarri Euro 0 in circolazione, la classe più vecchia ed inquinante, che si attestano quasi al 14% in entrambi i segmenti.



Le immatricolazioni sono aumentate solo nel comparto autobus (+27,3%), mentre calano nel trasporto merci (-19,3%).

Il parco circolante è alimentato quasi totalmente a gasolio e gli autobus ibridi sono completamente assenti, mentre gli autocarri ‘over20’ doppiano il valore regionale (36%).