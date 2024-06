ACI Alessandria , in collaborazione con l’ ASD Associazione Ufficiali di Gara di Alessandria, è lieta di annunciare l’avvio di un nuovo corso per ufficiali di gara. Il corso avrà inizio giovedì 6 giugno 2024 e si terrà presso i locali del Dopo Lavoro Ferroviario di Alessandria.

L’iniziativa

Opportunità fondamentale per la formazione di nuovi ufficiali di gara, figure chiave per il corretto svolgimento e la sicurezza degli eventi automobilistici. Il corso è rivolto a tutti gli appassionati di sport motoristici che desiderano acquisire le competenze necessarie per operare in questo settore, offrendo una preparazione completa e professionale.

Il corso copre una vasta gamma di argomenti: normative sportive, procedure di sicurezza, gestione delle emergenze, tecniche di comunicazione in gara. L’iniziativa è parte del più ampio impegno di ACI Alessandria e dell’ASD Associazione Ufficiale di Gara di Alessandria per sostenere e sviluppare lo sport automobilistico nella regione.

Le parole

Il presidente di ACI Alessandria, dott. Carlo Lastrucci, ha spiegato l’importanza di questi corsi: “Gli ufficiali di gara sono essenziali per garantire che ogni competizione automobilistica si svolga in maniera sicura e regolamentata. Formare nuovi ufficiali significa non solo incrementare la sicurezza degli eventi, ma anche promuovere e facilitare la diffusione dello sport automobilistico a livello locale”.

Info

Per iscriversi al corso segreteria ACI Alessandria: 0131-260553

335-7069975 (Roberto); 335-8198773 (Franco).