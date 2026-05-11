ACI Alessandria: insediato il nuovo Consiglio Direttivo

A seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali si è insediato, nei giorni scorsi, il nuovo Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Alessandria che risulta così composto: Federico Lastrucci (presidente); Carlo Natta (vice-presidente); Roberto Rollino e Claudio Sammartano (consiglieri); Maria Chiara Garbarino (consigliera soci). Revisori eletti: Roberto Cairo e Giovanna Boveri.

LE PAROLE – Così il neo-presidente Lastrucci: “Con questa squadra di persone, competenti e motivate, ACI Alessandria si prepara a festeggiare i 100 anni dell’ente, nel segno dei valori dello sport automobilistico e dell’educazione stradale, per affiancare i soci e i cittadini nelle future sfide che dovremo affrontare, coniugando l’evoluzione della mobilità con il vivere quotidiano, senza dimenticare il patrimonio di passione ed emozioni che hanno accompagnato le nostre vite e che dovrà ispirare i modelli del futuro”.

Il primo appuntamento che attende i soci e gli appassionati è il raduno ‘Ruote nella Storia’, in programma nel mese di ottobre, con la volontà di replicare il successo delle precedenti edizioni, promettendo ai partecipanti un grande Slam ricco di esperienze e la visita di luoghi che rappresentano l’eccellenza dell’arte nel nostro territorio.

INFO – sito ufficiale: www.alessandria.aci.it