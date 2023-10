“Life is Pink”, il Consiglio Regionale si veste di Rosa

Il Consiglio regionale del Piemonte, nell’ambito del mese “rosa” di ottobre, sostiene la sesta edizione di “Life is Pink”, la campagna di prevenzione, sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori femminili, promossa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

A rendere riconoscibile la campagna, il “Cuore rosa” che, insieme all’hashtag #sostienicandiolo, firma ogni anno i molti eventi e iniziative dedicati. I fondi raccolti durante la campagna serviranno per rinnovare le postazioni ecografiche ginecologhe dell’Istituto di Candiolo–IRCCS, con nuovi ecografi dotati di software di acquisizione e ricostruzione delle immagini con intelligenza artificiale.

Il Consiglio regionale, da sempre impegnato nelle iniziative a tutela della salute e del benessere dei cittadini, ha voluto assumere, anche in questa occasione, un ruolo attivo sostenendo l’attività della Fondazione. I consiglieri regionali, presenti alla consueta seduta d’aula, hanno acquistato e indossato la maglietta ufficiale con il cuore rosa.