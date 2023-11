In distribuzione il calendario associativo Cia Alessandria 2024: “chi ben cominCIA…”

È in distribuzione il calendario associativo Cia Alessandria 2024, dal titolo “Chi ben cominCia… 2024 (è a metà dell’opera)“.

Il tema è dedicato ai proverbi contadini. Ogni mese del calendario è dedicato ad una azienda associata, con i contatti di riferimento e il proverbio che rimanda al tipo di attività agricola.

Il calendario ritrae, attraverso l’obiettivo del fotografo Massimiliano Navarria, i volti di dodici imprenditori del territorio soci Cia titolari delle aziende agricole: Azienda Agricola Bechis Davide e Bechis Franco di Mirabello Monferrato (cereali), Oliviera di Olivola (uliveti), Imarisio Angelo di Borgo San Martino (riso), Torlasco Filippo di Casalnoceto (frutta), Ca’ nel Prà di Spigno (allevamento caprino), Smel di Cassano Spinola (canapa), Cà della Frutta di Tortona (frutta), Clayland Ranch di Basaluzzo (maneggio), Trinchero Piero Giovanni di Bistagno (vite), Rescia Francesco di Tortona (latte), Castello di Grillano di frazione Grillano, Ovada (vite), Ostaia del Cervo bianco di Melazzo (agriturismo). I proverbi da loro interpretati sono: Sotto la neve, grano; Agli ulivi un pazzo sopra e un savio sotto; Il riso fa buon sangue; Ogni stagione ha i suoi frutti; Sopra la panca, la capra campa; L’erba del vicino è sempre più verde; Dai suoi frutti si riconosce l’albero; A caval donato non si guarda in bocca; In vino veritas; Mettere il carro davanti ai buoi; Nella botte piccola c’è il vino buono; L’appetito vien mangiando.

Spiega l’addetta stampa Cia Alessandria Genny Notarianni, curatrice del calendario annuale: “I proverbi e i modi di dire sono antichi quanto la lingua italiana. Le frasi e le citazioni della tradizione trovano ampio sviluppo nel contesto contadino e rurale, tramandate di generazione in generazione e sempre attuali. I proverbi sono impressi nella nostra mente dall’infanzia e le loro metafore ci fanno riflettere, a volte sorridere. Abbiamo pensato quindi di interpretare alcuni dei più noti proverbi contadini attraverso il volto e le attività di dodici soci, che si sono prestati a raffigurare le situazioni dei detti popolari con simpatia e molta autoironia. ‘Chi ben cominCIA … 2024’ è un augurio che Cia formula a tutti gli agricoltori, per un buon inizio anno e per una migliore partenza di ogni nuovo giorno”.

Come da tradizione, Cia lega il calendario ad una causa sociale. Le offerte libere a fronte di ciascuna copia distribuita saranno interamente devolute alla Fondazione Uspidalet onlus di Alessandria, impegnata per l’acquisto di dotazioni tecnologiche per i presidi ospedalieri alessandrini.

Il calendario è disponibile in tutte le sedi Cia del territorio, dettagli su www.ciaal.it.