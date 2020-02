Il Comune di Alessandria ha aderito alla ‘Rete degli Orti e dei Giardini Botanici del Piemonte’.

La Giunta Comunale ha, infatti, approvato la proposta di adesione pervenuta nello scorso mese di dicembre da parte dei soci fondatori della Rete: l’associazione WWF Oasi e Aree protette piemontesi – afferente alla struttura del Giardino Botanico di Oropa in accordo con gli altri due soci fondatori, l’associazione ‘Amici dell’Orto Botanico di Torino’ e l’associazione ‘Amici del Giardino Botanico Rea’ – afferente alla struttura del Giardino Botanico Rea di Trana (TO).

L’adesione alla rete è totalmente gratuita e a tempo indeterminato ed ha lo scopo di creare una sinergia tra strutture della Regione Piemonte che condividono le stesse finalità con l’obiettivo di realizzare progetti comuni che possano accedere con maggiore incidenza a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei.

‘Gli Orti Botanici sono ancora poco conosciuti e sottolinearne la presenza è un valore aggiunto che ne qualifica il ruolo culturale e l’importanza – ha spiegato l’assessore al Verde Pubblico del Comune di Alessandria, Giovanni Barosini -. Sono dei veri e propri musei viventi: il nostro giardino in particolare è particolarmente significativo per la varietà di essenze che ospita e queste collezioni rappresentano un patrimonio di altissimo valore per la nostra comunità.

Per implementare le attività degli Orti e dei Giardini Botanici del Piemonte è nata la rete alla quale abbiamo convintamente aderito come strumento per valorizzare e mettere in comune le competenze. Muoversi in rete,infatti, pur nell’autonomia della specificità di ogni soggetto, permetterà di reperire con maggiori facilità le risorse per attività individuali e congiunte e per favorire progetti e le strategie di conservazione, conoscenze e tecniche di coltivazione oltre alla gestione delle collezioni, alla didattica e alla divulgazione botanica”.

Gli obiettivi primari della Rete saranno:

la collaborazione, l’interazione e il costante contatto tra Enti, in particolare quelli del Piemonte e dei territori vicini, attraverso incontri periodici su temi specifici (tecnici, gestionali, formativi e organizzativi;

La promozione della cultura e della ricerca scientifica e il perseguimento di iniziative comuni; l’individuazione e diffusione dei progetti

Il contatto o lo scambio con altri Enti e organismi pubblici e privati in Italia e all’estero per favorire lo sviluppo di iniziative condivise.

Possono aderire alla rete Orti e Giardini Botanici che ne condividano gli scopi e che si impegnino e contribuiscano a realizzarli.