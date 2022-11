Il foto editing: la guida completa per i principianti di tutte le età

Quando pronunciano il termine foto editing, per chi non è pratico di fotografia, tecnologia e programmi di editing la prima reazione potrebbe essere quella di un leggero panico. A pensarci bene però, vediamo sempre più persone essere in grado di lavorare sulle proprie foto, che si tratti di selfie o di altre immagini, ad esempio utilizzando dei programmi di editing appositi per migliorare il risultato finale. Il servizio Vista Create elimina sfondo online in pochissimi click e richiede un’abilità di interazione minima: questo vuol dire che non solo sarai in grado di modificare la tua foto in poco tempo ma che potrai cambiarne lo stile quando vuoi, in base alle occasioni o al periodo o, semplicemente, al tuo umore.

Iniziamo dagli “attrezzi del mestiere”: cosa occorre per poter iniziare a lavorare sulle tue foto e dare libero sfogo alla tua creatività? Ben poco: se hai uno smartphone, avrai già una fotocamera a disposizione, quindi potrai tranquillamente iniziare a scattare foto senza doverti preoccupare di doverti procurare un qualche strumento costoso e sofisticato. Ci sono poi i programmi di editing, come accennato prima, che trovi tranquillamente online: che tu preferisca connetterti al tuo telefono, dal PC o dal tablet, dovunque sei potrai dedicarti al tuo nuovo hobby, l’editing di foto!

L’ABC del foto editing

Se vuoi conservare dei bei ricordi dei tuoi momenti più indimenticabili e condividerli con altri senza il timore che rimangano visibili dei piccoli difetti o che i soggetti della foto abbiano poco risalto, il foto editing è fondamentale e riguarda sia il miglioramenti dei soggetti della foto (persone, animali o oggetti) sia l’ambiente circostante. Pronti quindi per avventurarci in questo fantastico mondo fatto di creatività e stile?

Trova il tuo stile personale

Prima di iniziare a modificare e a migliorare le tue foto, è importante trovare lo stile che esprime al meglio la tua personalità e le tue preferenze. Molte persone amano le foto di grande impatti dal punto di vista cromatico, mentre altre si trovano più a loro agio con immagini dai colori tenuti, se non in bianco e nero. Se non sei sicuro, sfoglia qualche foto e cerca di individuare le immagini a cui ti senti più ispirato!

Osa e sperimenta

Anche dopo aver trovato quello che è il tuo stile, non adagiarti su quello che pensi possa essere un punto di arrivo. Osare, sperimentare e provare nuovi stili è un must di chi ama giocare con le proprie foto. Su 100 tentativi che farai, ce ne sarà sempre qualcuno che vale la pena di conservare e magari condividere con orgoglio sui tuoi profili social o sulla tua pagina personale. Variare è sempre positivo, sia per te che per chi guarda le tue foto!

Inizia dalla dimensione delle foto

Anche se la prima cosa che ci viene in mente di fare non appena scattiamo una foto è quella di iniziare a lavorare sul colore e sui vari filtri, in realtà dovremmo iniziare dalle dimensioni. con questo non intendiamo solo le dimensioni dal punto di vista tecnico, ma parliamo di immagine. In altre parole, si tratta di eliminare il superfluo per dare maggior risalto alla figura principale della foto. Oppure, se l’ambiente circostante sottolinea il soggetto, posiziona quest’ultimo nell’ultimo terzo dell’immagine. In questo modo entrambi i punti focali della foto avranno la giusta importanza.

Inizia dalle funzioni base e generali

Prima di apportare delle modifiche importanti alle foto, inizia ad acquisire sicurezza con le funzioni di base; questo ti aiuterà anche a essere più pratico con il software di editing in generale. Ricordati ad esempio di salvare ogni copia dell’immagine che ti sembra interessante e di scartare tutte le altre, per non ritrovarti con una marea di immagini tra cui non riesci più a trovare le tue preferite!

Inizia quindi da luminosità, esposizione, contrasto, luce e ombra, saturazione del colore e poi, solo dopo può iniziare ad applicare qualche filtro. A proposito di filtri, ricorda di non esagerare perché il risultato finale, soprattutto se hai ancora poca esperienza, potrebbe essere quello di rovinare la qualità e la bellezza della foto.

Conclusioni

Pochi sono coloro che hanno seguito dei corsi professionali di foto editing e che riescono a ottenere delle immagini mozzafiato. Si tratta di passione, per prima cosa: dedicare tempo a provare, sperimentare, modificare e anche eliminare richiede un interesse perché in poco tempo non si ottiene nulla.

Oggi poi è facile aiutarsi non solo con l’ampia scelta di programmi di editing per tutti i livelli e tutte le tasche, ma possiamo anche scambiare consigli e opinioni con gli altri appassionati del settore.