È avvenuta durante l’Assemblea annuale dei soci Cia Alessandria, svoltasi in Camera di Commercio la scorsa settimana, la consegna del ricavato della raccolta fondi devoluta a Fondazione Uspidalet onlus.

L’assegno di 2.000 euro, è stato consegnato dalla presidente provinciale Cia Daniela Ferrando al presidente della Fondazione Bruno Lulani.

La raccolta fondi è stata promossa in occasione della campagna di tesseramento Cia 2024 e come iniziativa collaterale al calendario associativo annuale Cia Alessandria, tradizione che si rinnova di anno in anno con fine solidale.

I commenti

Ferrando ha spiegato che “Cia Alessandria sostiene l’attività della Fondazione Uspidalet sul territorio, riconoscendo l’importante valore sociale della missione, cioè acquisto di macchinari e attrezzature destinate alla sanità ospedaliera alessandrina, in particolare quella infantile”.

Lulani, rivolto agli agricoltori in sala, ha ringraziato Cia “e ha spiegato che la donazione contribuirà al completamento del progetto “Digital Pathology”, per l’acquisto di uno scanner e di un software ad altissima definizione per il sistema di refertazione di Anatomia Patologica dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo”.

Info

www.ciaal.it

www.fondazioneuspidalet.it.