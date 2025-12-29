Attualità Alessandrina Curiosità IN EVIDENZA

Ridiamoci su: il palo davanti al box in via Trotti sta ancora lì

DiRaimondo Bovone

Dic 29, 2025 , ,

In via Trotti, all’angolo con via Alessandro III, il palo del semaforo del Pilomat ostruisce l’ingresso in un box. Da notare che il palo è lì da anni, mentre la casa in questione è stata ristrutturata solo da alcuni mesi. Prima del box c’era una vetrina e il palo non disturbava. Ora è stato fatto un box, il cui ingresso è semi-bloccato: pedoni, bici e moto passano senza problemi, le auto no. Forse una 500… chissà.
Ma chi ha fatto il progetto, se n’è accorto?
E chi ha concesso i lavori, se n’è accorto?
Se nessuno si lamenta….

