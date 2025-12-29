Ridiamoci su: il palo davanti al box in via Trotti sta ancora lì
In via Trotti, all’angolo con via Alessandro III, il palo del semaforo del Pilomat ostruisce l’ingresso in un box. Da notare che il palo è lì da anni, mentre la casa in questione è stata ristrutturata solo da alcuni mesi. Prima del box c’era una vetrina e il palo non disturbava. Ora è stato fatto un box, il cui ingresso è semi-bloccato: pedoni, bici e moto passano senza problemi, le auto no. Forse una 500… chissà.
