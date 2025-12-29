Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Comune di Alessandria: terminati i restauri di opere del Museo Civico e della Biblioteca

DiRaimondo Bovone

Dic 29, 2025 , , , , , , , ,
Palazzo Cuttica

Il Comune di Alessandria, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, nel 2025 ha avviato rilevanti operazioni di restauro per la corretta conservazione del patrimonio artistico comunale.

GLI INTERVENTI – Hanno interessato: ‘San Giorgio e il drago’ di Lucio Fontana, ‘Ritratto di gentiluomo‘ di Giovanni Delle Piane detto “Il Mulinaretto”, ‘Ritratto della Signora Paola Garavelli’ di Giacomo Grosso, ‘Autoritratto’ e ‘La Primavera’ di Francesco Mensi, nonché il trittico L’’Annunciazione’ del Maestro del San Guido di Acqui. I restauri sono stati eseguiti da operatori altamente specializzati, tra cui Doneux Restauri di Torino, Borgogni Restauri di Ozzano Monferrato e Regoli Restauri di Gavi.

Poi è stata individuata una seconda tranche di opere, attualmente in fase di conclusione, il cui restauro è stato affidato alla ditta Nicola Restauri di Aramengo (AT). Gli interventi hanno riguardato: ‘Siesta invernale’ e ‘Goethe morente’ di Angelo Morbelli, ‘Pascolo alpino’, ‘Il figliol prodigo’ e ‘La radice del male’ di Pietro Morando, tutte opere ad olio su tela di rilevante valore storico-artistico.

Di particolare rilievo è stato, inoltre, l’intervento di restauro di 74 progetti appartenenti all’Archivio dell’ingegnere Venanzio Guerci, conservato presso la Biblioteca Civica di Alessandria. I materiali, fino ad oggi non consultabili a causa delle precarie condizioni di mantenimento, sono stati recuperati grazie a un intervento specialistico affidato alla ditta Biblion di Castelnuovo Belbo (AT), svolto sotto la supervisione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta.
I disegni, realizzati su carta e su lucido, a matita e a china, riguardano edifici pubblici cittadini progettati nel periodo compreso tra le due guerre mondiali e costituiscono una preziosa testimonianza dell’impronta significativa lasciata dall’ingegnere Guerci nella storia architettonica della città di Alessandria.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Curiosità IN EVIDENZA

Ridiamoci su: il palo davanti al box in via Trotti sta ancora lì

Dic 29, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Strade ad Alessandria: lavori, deviazioni e divieti

Dic 29, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Vertice sull’Ucraina, Trump: “Molto vicini alla pace”. Zelensky: “Colloqui positivi”

Dic 29, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Comune di Alessandria: terminati i restauri di opere del Museo Civico e della Biblioteca

Dic 29, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Curiosità IN EVIDENZA

Ridiamoci su: il palo davanti al box in via Trotti sta ancora lì

Dic 29, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Strade ad Alessandria: lavori, deviazioni e divieti

Dic 29, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Vertice sull’Ucraina, Trump: “Molto vicini alla pace”. Zelensky: “Colloqui positivi”

Dic 29, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x