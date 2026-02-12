IN EVIDENZA

Volley, le ragazze di Conegliano in visita a Casa Italia a Cortina

Feb 12, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – Piena atmosfera olimpica a Cortina. La Prosecco Imoco Conegliano volley, in visita a Casa Veneto nella località ampezzana, ha fatto tappa anche a Casa Italia. Squadra tutta al completo con le nazionali Sara Fahr, Monica De Gennaro e Marina Lubian. Breve tour della struttura per le ragazze di Daniele Santarelli che hanno osservato il muro con su scritti tutti i medagliati dei Giochi di Milano-Cortina e hanno scattato alcune foto di gruppo con lo sfondo dei cerchi olimpici.

