Il 2023 sarà ricordato come l’anno in cui le Smart TV hanno raggiunto e superato le TV tradizionali . Secondo il rapporto Auditel-Censis il 63% famiglie oggi ha la banda larga, ma 2,5 mln di persone sono senza internet. Per cui nelle case degli italiani ci sono complessivamente 21 milioni di Smart TV e 20 milioni e mezzo di TV tradizionali.

Negli ultimi 7 anni le TV tradizionali si sono ridotte di 12 milioni e 100.000 esemplari, mentre le Smart TV sono triplicate, passando da poco più di 7 milioni a 21 milioni. Sono ora 122 milioni i device presenti nelle case degli italiani: +2,2% nell’ultimo anno e +9,6 % dal 2017, per un media di circa 5 schermi per famiglia e oltre 2 schermi per individuo.

Non saranno mica troppi? Mah…

La crescita degli schermi dipende esclusivamente dall’ aumento degli schermi connessi , che permettono di integrare i contenuti della TV lineare con l’offerta in streaming: nel 2023 sono 97 milioni, +31,7% negli ultimi 7 anni e +4,4% nell’ultimo anno, con una media di 4 device connessi per abitazione.

È quanto certifica il Sesto Rapporto Auditel Censis , frutto di una straordinaria opportunità d’indagine sociale. Si fonda, infatti, sulla Ricerca di base Auditel (7 wave l’anno, 20 mila abitazioni visitate, 41 mila interviste face-to-face) che ha 3 obiettivi: accertare la reale struttura e fisionomia delle famiglie, temperando e neutralizzando tutti gli effetti anagrafici e fiscali con cui esse sono spesso rappresentate; fotografare la società italiana in tutte le sue dimensioni, socio-demografiche, psico-grafiche, socioculturali, comportamentali; individuare le potenziali famiglie-campione del SuperPanel Auditel, che deve essere (ed è) costantemente rinnovato.