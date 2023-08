Italiani informati per l’83% sul web, il 74% sui media tradizionali. Fake news difficili da scoprire

Cresce la consapevolezza degli effetti devastanti della disinformazione. Di fronte alle insidie che possono venire dal web e dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, per distinguere la buona dalla cattiva informazione servono competenze solide sulle nuove tecnologie e regolazioni più stringenti. E’ quanto emerge dal 3° Rapporto Ital Communications-Censis dal titolo ‘Disinformazione e fake news in Italia. Il sistema dell’informazione alla prova dell’Intelligenza Artificiale’ , presentato a Roma in Senato.

I dati

Oggi circa 47 milioni di italiani, il 93,3% del totale, si informa abitualmente su almeno una delle fonti disponibili, l’83,5% sul web e il 74,1% sui media tradizionali. Sul versante opposto, sono circa 3 milioni e 300mila (il 6,7% del totale) gli individui che hanno rinunciato ad un’informazione puntuale su ciò che accade, mentre 700.000 italiani non si informano affatto.

Social media, blog, forum, messaggistica istantanea sono espansioni del nostro io e del modo di vedere il mondo: è il fenomeno delle echo chambers , cui sono esposti tutti quelli che frequentano il web e soprattutto i più giovani , tra i quali il 69,1% utilizza la messaggistica istantanea e il 76,6% i social media per informarsi.

Aumentano paure e timori di non riconoscere le fake news .

Fra gli argomenti, il riscaldamento globale è argomento dibattuto e confuso che alimenta cattiva informazione, catastrofismo e negazionismo.

Per il 34,7% degli italiani c’è un allarmismo eccessivo sul cambiamento climatico e il 25,5% ritiene che l’alluvione sia la risposta più efficace a chi sostiene che si sta progressivamente andando verso la desertificazione.

I negazionisti , convinti che il cambiamento climatico non esista, sono il 16,2% della popolazione. Gli individui più fragili, gli anziani e i meno scolarizzati, sono quelli che appaiono più confusi e meno in grado di comprendere il problema nella sua complessità.