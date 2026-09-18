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Il Lotto premia il Piemonte: a Tortona vinti 9.125 euro

DiRaimondo Bovone

Set 18, 2026 , , ,

Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 17 settembre, nella regione sono stati vinti oltre 20.000 euro complessivi, tra le vincite più alte. In via Nuova Circonvallazione a Caluso, in provincia di Torino, premio da 11.250 euro grazie ad un terno, mentre in via Emilia a Tortona, in provincia di Alessandria, vinti 9.125 euro con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,4 milioni di euro, per un totale di 866,7 milioni di euro da inizio 2026.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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