Città inquinate: Milano, Torino e Monza sul podio, Alessandria è sesta, Asti undicesima

Il caldo estremo dei giorni scorsi non è un’eccezione, ma un segnale d’allarme. Tutto dipende dal clima e dall’inquinamento. Secondo l’ultimo rapporto di Ener2Crowd, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti ESG, Torino è la città più inquinante del Paese con oltre 23 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti rilasciate ogni anno. Un dato che la colloca anche al 7° posto nella classifica europea e al 52° posto a livello mondiale.

Torino oltre che inquinante è anche inquinata, al secondo posto in Italia subito dopo Milano. Ma quale è la situazione dell’inquinamento nelle nostre città? Mettendo insieme le peggiori performace in base alle medie annuali (μg/mc) del PM10, del PM2,5 e dell’NO2, Ener2Crowd ha calcolato l’Indice Ambientale Sintetico (IAS) basato sulla somma rapportata a 100 delle medie del dato storico delle peggiori performance di ciascuna misura nell’ultimo quinquennio.

Sul podio dell’inquinamente si classificano Milano con un IAS pari a 88,5/100 (31,45 μg/mc di PM10, 20,75 μg/mc di e 36,25 μg/mc di NO2), Torino con un IAS pari a 87,9/100 (32,6 μg/mc di PM10, 19,65 μg/mc di e 35,65 μg/mc di NO2) e Monza con un IAS pari a 84,6/100 (33,7 μg/mc di PM10, 21,5 μg/mc di e 29,35 μg/mc di NO2).

Nella graduatoria di Ener2Crowd seguono tra le prime dieci anche Como con un IAS pari a 80,9/100, Padova con 80,4/100, Alessandria con 80,3/100, Cremona con 79, Vicenza con 78,3, Lodi con 75,7 e Modena con 74,9. Quindi troviamo Asti con un IAS pari a 72,4/100, Bergamo con 72,2/100, Piacenza con 70,5/100, Verona con 70,3/100 e Andria con 67,5/100 che precede Roma con 67,3/100. Poi ancora Trento con 66,9/100, Firenze con 66,4/100, Bolzano con 59,6/100, Genova con 57,9/100.

Una veduta dall’alto della città di Alessandria