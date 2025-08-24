Alessandria in primo piano Curiosità IN EVIDENZA

Città inquinate: Milano, Torino e Monza sul podio, Alessandria è sesta, Asti undicesima

DiRaimondo Bovone

Ago 24, 2025 , , , , ,

Il caldo estremo dei giorni scorsi non è un’eccezione, ma un segnale d’allarme. Tutto dipende dal clima e dall’inquinamento. Secondo l’ultimo rapporto di Ener2Crowd, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti ESG, Torino è la città più inquinante del Paese con oltre 23 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti rilasciate ogni anno. Un dato che la colloca anche al 7° posto nella classifica europea e al 52° posto a livello mondiale.

Torino oltre che inquinante è anche inquinata, al secondo posto in Italia subito dopo Milano. Ma quale è la situazione dell’inquinamento nelle nostre città? Mettendo insieme le peggiori performace in base alle medie annuali (μg/mc) del PM10, del PM2,5 e dell’NO2, Ener2Crowd ha calcolato l’Indice Ambientale Sintetico (IAS) basato sulla somma rapportata a 100 delle medie del dato storico delle peggiori performance di ciascuna misura nell’ultimo quinquennio.

Sul podio dell’inquinamente si classificano Milano con un IAS pari a 88,5/100 (31,45 μg/mc di PM10, 20,75 μg/mc di e 36,25 μg/mc di NO2), Torino con un IAS pari a 87,9/100 (32,6 μg/mc di PM10, 19,65 μg/mc di e 35,65 μg/mc di NO2) e Monza con un IAS pari a 84,6/100 (33,7 μg/mc di PM10, 21,5 μg/mc di e 29,35 μg/mc di NO2).

Nella graduatoria di Ener2Crowd seguono tra le prime dieci anche Como con un IAS pari a 80,9/100, Padova con 80,4/100, Alessandria con 80,3/100, Cremona con 79, Vicenza con 78,3, Lodi con 75,7 e Modena con 74,9. Quindi troviamo Asti con un IAS pari a 72,4/100, Bergamo con 72,2/100, Piacenza con 70,5/100, Verona con 70,3/100 e Andria con 67,5/100 che precede Roma con 67,3/100. Poi ancora Trento con 66,9/100, Firenze con 66,4/100, Bolzano con 59,6/100, Genova con 57,9/100.

Una veduta dall’alto della città di Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sorsi di Benessere – Un condimento estivo e fruttato

Ago 24, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 24 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 23, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA Salute & Scienza Video

Virus West Nile, il governatore Rocca: “Nel Lazio è stato raggiunto il picco”

Ago 23, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sorsi di Benessere – Un condimento estivo e fruttato

Ago 24, 2025
Alessandria in primo piano Curiosità IN EVIDENZA

Città inquinate: Milano, Torino e Monza sul podio, Alessandria è sesta, Asti undicesima

Ago 24, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

La Roma di Gasperini parte bene, Wesley stende il Bologna

Ago 24, 2025
TOP NEWS

Subito un passo falso del Milan, Cremonese corsara per 2-1

Ago 24, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x