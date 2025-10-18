Costume & Società Cucina Curiosità

Nazionale Italiana di Pasticceria, riaperte le selezioni per formare la squadra: giovedì 23 ottobre

DiRaimondo Bovone

Il Club Italia della Coupe du Monde de la Pâtisserie ha annunciato ufficialmente la nuova data per la selezione italiana, tappa obbligatoria per comporre la squadra che rappresenterà l’Italia alla Coupe d’Europe de la Pâtisserie 2026, in programma il 19 e 20 gennaio 2026 a Parigi. Tale competizione continentale decreterà le compagini che accederanno alla Coupe du Monde de la Pâtisserie di Lione, prevista nel gennaio 2027.
Regolamento e modulo di iscrizione su: www.coppadelmondopasticceria.com
Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili – Candidature via e-mail: [email protected]

La selezione nazionale avrà luogo giovedì 23 ottobre 2025 presso CAST Alimenti, a Brescia, sede del Club Italia e centro d’eccellenza della formazione pasticcera italiana. La competizione si terrà in forma individuale ed è aperta a tutti i professionisti italiani. I candidati potranno scegliere di partecipare in 1 o più delle seguenti 4 categorie:

  • Pièce artistica in zucchero con entremets al cioccolato
  • Pièce artistica in cioccolato con dessert al piatto da ristorazione
  • Pièce artistica in cioccolato con torta gelato
  • Scultura in ghiaccio con torta gelato

Ad ogni prova verrà assegnato un punteggio. Una giuria tecnica e super partes valuterà esclusivamente: degustazione – esecuzione tecnicaresa estetica delle pièce.


Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

