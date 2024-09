Vendemmia delle mele: dal Monferrato alla Val Borbera, preservando le antiche varietà

L’Italia è il secondo produttore europeo di mele, dietro la Polonia (-20%), davanti a Francia e Germania, in una Ue dove si produrranno quest’anno 10,2 miliardi di kg di mele, in calo dell’11% rispetto alla passata stagione. Tre le mele più presenti sulle tavole, sono previsti in calo i raccolti di Golden Delicious (-10%) e Gala (-11%). In calo anche le mele bio (-6%) che rappresentano il 7% del raccolto totale nazionale. L’Italia vanta un rilevante patrimonio di biodiversità per quanto riguarda le mele, forte anche delle 6 denominazioni di origine protetta riconosciute dall’Ue: Mela Val di Non Dop, Mela Alto Adige Igp, Mela del Trentino Igp, Melannurca Campana Igp, Mela Valtellina Igp, Mela Rossa Cuneo Igp. Un patrimonio da scoprire anche acquistando direttamente dal produttore in azienda o nei mercati di Campagna Amica.