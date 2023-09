Dopo l’appuntamento dello scorso fine settimana si prosegue anche nel prossimo, 22, 23, 24 settembre, aiutando la ricerca solo gustando le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Scegliendo i piatti e i vini contraddistinti dai loghi ‘Piatto della ricerca’ e ‘Bottiglia della ricerca’ presenti nei menù di 31 Pro Loco e tra le proposte di 22 Produttori vitivinicoli, parte del ricavato finirà a Solidal per la Ricerca, per attivare nella sede di Casale del DAIRI, una Borsa di Studio per un ricercatore nell’ambito delle patologie ambientali e delle malattie amianto–correlate.

Ecco i Piatti della Ricerca:

Agnolotti fritti, Agnolotti ricotta e spinaci con sugo burro e salvia, Battuta di Carne cruda con scaglie di Grana, Biscotto Asianot con zabaione, Bollito misto con bagnetto verde, Brasato con contorno, Bunet, Carpione misto, Chili di Fassone Piemontese con riso Baldo di Casale, Crostoni verde–rosso, Gnocco fritto con crema di nocciole Piemonte IGP bio, Gnocco fritto con Nutella, Lingua in salsa verde, Panino di muletta, Panissa Vercellese, Panzerotti di magro al burro e salvia, Peperonata, Peperone rosso con bagna cauda, Pesche al vino, Prosciutto al forno, Reginette al sugo alla nocciola, Riso salsiccia, zucchine e stracciatella, Risotto ai porri con petali di Grana, Salam d’la duja con formaggi, Salame al cioccolato, Salame di cinghiale, Salamino ciucco con polenta o patate, Semolino dolce, Stracotto al vecchio Barbera con patatine fritte, Taglioni al sugo di nocciole di Lu, Torta alle nocciole.

Le Bottiglie della Ricerca:

70/30 spumante, Baratuciat, Barbera Passito DOC, Baudolino, Grignolino del Monferrato Casalese DOC, Bric d’la Furca, Barbera di Monferrato Superiore Docg 2021, Ciauarin, vino bianco dolce frizzante da uve aromatiche, Divino, rosso dolce, Dolcetto 2021 “La Notte”, Fiorivano le viole, Grignòld, Grignolino del Monferrato Casalese Doc 2017, Grignolino d’Asti, Grignolino Monferrato Casalese Doc 2021, Grignolino Monferrato Casalese Doc 2022, Grignolino Monferrato Casalese Doc, Jerosa, Barbera del Monferrato Doc, Monferrato DOC Freisa 2022, Monferrato Dolcetto doc 2022, Monferrato Freisa Doc, Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva 2020, San Spirit, Piemonte Sauvignon 2021, Solista, Grignolino del Monferrato Casalese DOC, Uccelletta Monferace, Grignolino del Monferrato Casalese DOC.

Info

www.fondazionesolidal.it/solidal-e-festa-del-vino-del-monferrato-unesco-insieme-per-la-ricerca/