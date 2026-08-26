Pomodoro, il clima mette alla prova la raccolta

ROMA (ITALPRESS) – Caldo, siccità e maltempo mettono alla prova il pomodoro italiano. La campagna 2026 si presenta complessa, con condizioni molto diverse tra Nord e Su. L’Italia resta un gigante del settore: nel 2025 sono stati coltivati quasi 79.000 ettari, con una produzione superiore a 5,8 milioni di tonnellate, che ha riportato il nostro Paese al 2° posto mondiale dopo gli Stati Uniti.

Nel bacino del Centro-Sud, la scarsità d’acqua e le alte temperature hanno accelerato la maturazione dei frutti, rendendo più difficile gestire raccolta e irrigazione. Al Nord, invece, sono stati nubifragi e grandinate a colpire alcune coltivazioni.

Una situazione che non sembra però aver compromesso la qualità del prodotto, che mantiene buoni livelli di zuccheri e lascia ben sperare per la trasformazione.

Resta il nodo dei costi. Nel Nord Italia il prezzo concordato per il pomodoro tondo è di circa 135 euro a tonnellata, ma per gli agricoltori si tratta di una cifra che rischia di non compensare l’aumento delle spese per carburanti, irrigazione e altri input produttivi.

E il clima, insieme ai costi della filiera, potrebbe avere conseguenze anche sulla spesa. Per l’autunno si prevedono prezzi della passata sostanzialmente stabili, ma con possibili aumenti fino al 5% per i prodotti premium e italiani.gsl

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