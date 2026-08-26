Roma: rapina in sala bingo, arrestato 54enne romano che nascondeva droga in casa

ROMA (ITALPRESS) – Una maschera in lattice abbandonata dopo il colpo, quasi 38.000 euro sottratti ad una sala bingo e, a poche ore di distanza, la scoperta di un maxi-carico di hashish: è lo scenario ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato al termine di una serrata attività investigativa che ha portato all’arresto di un 54enne romano, accusato di rapina aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dal gip, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. vbo/gsl

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