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Olio d’oliva tunisino, export in crescita: più controlli in Italia

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Ago 26, 2026


ROMA (ITALPRESS) – L’olio d’oliva tunisino conquista sempre più spazio sui mercati internazionali. Nei primi nove mesi della campagna 2025-2026, le esportazioni hanno raggiunto 368 mila tonnellate, il 55,3% in più rispetto allo stesso periodo della stagione precedente.
In crescita anche il valore delle vendite, arrivato a circa 1,4 miliardi di euro, con un aumento del 44,4%. Una crescita legata soprattutto alla maggiore disponibilità di prodotto, mentre i prezzi internazionali sono scesi rispetto ai picchi degli anni passati.
L’83,6% dell’olio esportato è extravergine e l’Unione europea resta il principale mercato, assorbendo oltre il 57% dei volumi. In testa la Spagna, con il 32,1%, seguita dall’Italia, che rappresenta il 20%.
Oltre l’80% dei ricavi arriva dall’olio venduto sfuso, mentre solo il 18,6% riguarda il prodotto confezionato.
Intanto, in Italia aumentano i controlli. L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Icqrf ha effettuato nel 2025 oltre 7.200 ispezioni sull’olio di oliva, il 21,1% in più rispetto al 2023. Crescono anche gli operatori controllati, +26,6%, e le quantità di prodotto sottoposte a verifica, +34,3%.
Tra le nuove misure previste, più controlli nei punti di ingresso e nella grande distribuzione, un maggior numero di campioni analizzati e un’azione più incisiva contro le frodi.

gsl

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