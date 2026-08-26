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Ita Airways punta sulle rotte internazionali per migliorare la competitività

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Ago 26, 2026
RIMINI (ITALPRESS) – “Ogni collegamento verso l’estero non è solo un collegamento di punti geografici, ma è anche un modo per migliorare la competitività del sistema Paese Italia e, di conseguenza, la competitività delle nostre aziende”. Lo ha detto all’agenzia Italpress il presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, al Meeting di Rimini. “Abbiamo una grande attenzione al network nazionale, perché abbiamo il compito di unire l’Italia, ma anche una grandissima attenzione al network internazionale e in particolare intercontinentale”, ha spiegato Pappalardo.xi5/col4/azn

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