IN EVIDENZA

Focus Salute – Fibromi uterini, perché possono colpire la sessualità

Di

Dic 8, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Perché i fibromi uterini possono colpire a fondo la sessualità della donna e della coppia? Nel centotredicesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza quanto l’anemia da carenza di ferro, spesso associata ai cicli abbondanti causati dai fibromi sottomucosi, possa ridurre il desiderio e l’eccitazione, e causare dolore al rapporto. E discute come migliorare la sessualità, con una cura strategica dei fibromi e delle loro complicanze.
sat/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cina, cucciolo di cane da pastore sfida la neve per radunare le pecore

Dic 8, 2025
IN EVIDENZA

Cina, “Sky Road” sull’acqua, nell’Anhui le auto sembrano scivolare tra le nuvole

Dic 8, 2025
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Rifiuti: la raccolta differenziata in Piemonte ha raggiunto il 68,9%, ma Alessandria è penultima

Dic 8, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Al Gran Gala di Firenze celebrate le eccellenze azzurre del canottaggio

Dic 8, 2025
IN EVIDENZA

Focus Salute – Fibromi uterini, perché possono colpire la sessualità

Dic 8, 2025
IN EVIDENZA

Cina, cucciolo di cane da pastore sfida la neve per radunare le pecore

Dic 8, 2025
IN EVIDENZA

Cina, “Sky Road” sull’acqua, nell’Anhui le auto sembrano scivolare tra le nuvole

Dic 8, 2025