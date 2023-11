La ricetta di Ognissanti: i ceci

Nella ricorrenza delle feste di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, vi proponiamo la ricetta tipica delle nostre terre: i ceci.

Ingredienti: ceci, olio, cipolla, costina di maiale, ciuffetto di salvia.

Preparazione: sciacquate i ceci e metteteli a bagno almeno per un giorno in acqua con il sale; in una pentola asciutta mettete due/ tre cucchiai di farina a seconda di quanti ceci volete cucinare, e due cucchiai di olio, girate con un cucchiaio di legno e aggiungete la cipolla tritata che avrete soffritto in precedenza e un ciuffetto di salvia; aggiungete, quindi, i ceci scolati e aggiungete quattro dita d’acqua a pelo dei ceci; portate fino ad ebollizione poi aggiungete una costina di maiale, lasciandone da parte una, aggiungete ancora acqua e fate cuocere almeno due ore. Man mano che il liquido si consuma aggiungete un po’ d’acqua precedentemente fatta bollire con la costina rimasta, si sarà insaporita e renderà molto gustosa la zuppa.

La ricetta è stata gentilmente fornita dalle signore Maddalena e Mirella.