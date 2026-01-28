Tortona: il ristorante di Anna Ghisolfi entra nella rete ‘Teritoria’ di Alain Ducasse

LE PAROLE DI ANNA GHISOLFI – «Sono molto felice di entrare a far parte di Teritoria perché rappresenta un’opportunità straordinaria per raccontare, attraverso la mia cucina, il territorio da cui provengo. Condividere la mia visione con una rete di professionisti che credono nel valore dell’identità, delle radici e della cultura gastronomica è per me motivo di grande orgoglio».

Il ristorante di Anna Ghisolfi è entrato ufficialmente nella rete di Teritoria, l’associazione internazionale di ristoranti e alberghi guidata da Alain Ducasse. Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo per la chef tortonese, dal momento che Teritoria seleziona esclusivamente realtà che rispondono a criteri molto precisi. Alla base della scelta ci sono l’eccellenza della proposta gastronomica, il forte legame con il territorio e l’unicità di una cucina identitaria, capace di esprimere piatti non scontati e profondamente personali, caratteristiche che contraddistinguono il lavoro di Anna Ghisolfi.

(ristorante a Tortona, via Giulia 1 – Telefono: 0131-894219)

L’ingresso nella rete Teritoria rappresenta il primo passo di un percorso che porterà la chef a creare sinergie con altri ristoranti coinvolti nel progetto in tutta Europa e nel mondo. Un cammino fatto di scambi, condivisione di esperienze e incontri diretti: dalla presenza di Anna Ghisolfi nelle cucine degli altri chef, fino alla visita di questi ultimi nella sua cucina a Tortona.

Il riconoscimento non premia soltanto l’eccezionale lavoro svolto dalla chef negli ultimi anni, ma sottolinea anche la straordinaria crescita del territorio di Tortona, che si sta affermando sempre più come uno dei poli gastronomici più interessanti e dinamici d’Italia e d’Europa.