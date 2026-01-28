Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Solidarietà: Nova Coop ha donato 109.856 euro alla Croce Rossa del Piemonte

Un gesto concreto di solidarietà nato dalla partecipazione dei Soci Coop e tradotto in un sostegno importante alla Croce Rossa Italiana in Piemonte. È questo il risultato dell’iniziativa nazionale a Natale 2025, declinata da Nova Coop nel Distretto Nord Ovest come supporto a persone e famiglie in difficoltà. Grazie all’iniziativa “Un dolce per te, uno in buono, uno in dono”, dal 18 al 24 dicembre 2025 i soci di Nova Coop che hanno acquistato un panettone da 1 kg hanno contribuito ad una donazione a favore del Comitato Regionale Piemonte della Croce Rossa Italiana. E per ogni prodotto acquistato, Nova Coop ha donarto un panettone del valore di 4 euro o un buono spesa di pari importo.

Nel periodo della promozione sono stati acquistati 29.480 panettoni e pandori Coop e, grazie a questa partecipazione, prima di Natale Nova Coop ha consegnato 2.016 panettoni al Comitato piemontese CRI, che li ha fatti arrivare in tempo utile per le festività ai bisognosi.
La scorsa settimana Nova Coop ha completato il percorso solidale con la donazione di buoni spesa per un valore complessivo di 109.856 euro, corrispondente al valore degli ulteriori 27.464 panettoni e pandori acquistati dai soci, che saranno utilizzati dalla Croce Rossa per sostenere famiglie e persone in difficoltà.

LE VOCI – Carlo Ghisoni, direttore Politiche Sociali Nova Coop, ha spiegato: «L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione già attivo da anni tra Nova Coop e Croce Rossa Italiana, fondato su valori comuni di solidarietà, prossimità e attenzione alle comunità locali».
Così il presidente del Comitato Piemontese CRI, Vittorio Ferrero: «Siamo profondamente grati a Nova Coop per questo importante contributo che rafforzerà l’assistenza a favore delle persone e delle famiglie più fragili del Piemonte».

