Estate Piemonte: ecco il “CaRpionato del mondo”, sfida culinaria dal 23 giugno al 23 settembre

Il Carpionato del mondo vuole far “giocare” con un piatto tipico della nostra tradizione estiva, dandogli nuova dignità e visibilità.

Il carpione

È una marinatura con aglio, aceto, vino, cipolle e salvia. In questo “bagnetto” si fanno riposare (almeno per una notte prima di gustarli, rigorosamente freddi) ortaggi, uova, carni o pesci, prima fritti o bolliti. L’origine del carpione risale probabilmente al Medioevo (ma ce ne sono tracce già tra i Romani) e rispondeva alla necessità di conservare gli alimenti quando i frigoriferi non esistevano.

Il carpione è ecologico e a basso impatto ambientale. Non serve il freddo, basta il fresco. È un piatto della tradizione contadina estiva. Il Carpionato del mondo vuole rilanciare l’uso dell’agro, delle marinature e del classico aceto di vino piemontese.

Dove e quando

Con la stessa vitalità e fantasia del Bagna Cauda Day, saranno coinvolti un gruppo di ristoranti e agriturismi piemontesi che si rivolgeranno al grande pubblico dei bagnacaudisti proponendo il nuovo appuntamento da “carpionisti”.

Il Carpionato del mondo si gioca tutta l’estate 2023 dal 23 giugno al 23 settembre per un totale di 12 settimane.

Chi partecipa

Ristoranti, trattorie, agriturismi che si impegnino ad avere in carta per tutta l’estate 2023 un loro piatto di carpione proposto a prezzo libero e dichiarato. I locali possono aggiungere al prezzo indicato comunicandolo altre cose tipo antipastini, dolce, caffè, ecc. (come avviene per il Bagna cauda day). Il locale metterà sul conto il piatto di carpione come da indicazione comunicata in precedenza. Altri piatti o servizi, se richiesti e concordati, saranno addebitati sul conto finale. Possono aderire, per serate e weekend speciali, a tema anche alcune Pro loco, la cui adesione al Carpionato è da concordare volta per volta.

Info

Ogni locale dovrà fornire la ricetta e gli ingredienti dettagliati del proprio carpione (uova, carni, pesce, verdure, ecc) che sarà pubblicata e divulgata sul sito dell’evento. Le prenotazioni vengono raccolte direttamente dai responsabili dei locali che le gestiscono al meglio.

L’Associazione Astigiani (organizzatore) pubblicherà l’elenco di tutti locali che partecipano sul sito sul sito www.carpionatodelmondo.it, collegato a quello del bagnacaudaday.it