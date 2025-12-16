Spazio, l’ambasciatore Peronaci: “Relazione tra USA e Italia mai stata così forte”

Attualità IN EVIDENZA Video

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’edizione 2025 dell’Italian Space Day–Next Frontiers si apre in un momento in cui la relazione tra Stati Uniti e Italia non è mai stata più forte. Lo spazio è diventato uno dei pilastri del nostro partenariato: essenziale per l’Italia, essenziale per gli Stati Uniti, essenziale per le istituzioni europee come l’Esa, e sempre più vitale per il mondo in generale. Oggi non celebriamo semplicemente un settore strategico, ma affermiamo una visione condivisa sul futuro dell’umanità. Una visione nella quale l’Italia sceglie di non restare ai margini, cosa di cui sono molto orgoglioso, ma di avanzare con fiducia, come nazione determinata a contribuire alla definizione di ciò che si trova oltre l’orizzonte terrestre”. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, nel suo intervento alla 4^a edizione dell’Italian Space Day, a Washington.sat/gtr
(Fonte video: Ambasciata d’Italia a Washington)

