‘Confartigianato per il Sociale’ nuovo partner di “Asili notturni”. Dentiere gratis per i poveri

Asili Notturni, sede di Alessandria ha un nuovo, importante partner che permetterà di ampliare l’offerta di cure odontoiatriche gratuite alle persone in difficoltà economiche: è Confartigianato per il Sociale ODV , la Onlus della Associazione Libera Artigiani della provincia di Alessandria, Ente operante nel terzo settore.

Le due associazioni hanno siglato un accordo che prevede la fornitura di protesi dentarie da parte degli odontotecnici iscritti alla Confartigianato Imprese Alessandria per fare fronte alle situazioni più gravi riscontrate nei pazienti indigenti in cura presso l’ambulatorio degli Asili Notturni. A farsi carico delle spese di realizzazione delle protesi sarà la ONLUS di Confartigianato Alessandria, la quale ha stanziato un budget annuale per aiutare le persone che hanno maggiore bisogno di assistenza e minori disponibilità economiche.

