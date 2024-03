Il mondo delle disabilità e il sostegno alle fasce fragili sono al centro dei progetti 2024 dal “Memorial Cristian Zucconi” Aps , presentati nei giorni scorsi nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte, alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio , del vicepresidente Fabio Carosso e dell’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio . Tra i relatori Andrea Zucconi, padre di Cristian e fondatore dell’associazione.

L’incontro

Ha fatto il punto sulle nuove strade che l’associazione , nata a Bassignana 5 anni fa e fondata ufficialmente 1 anno fa, ha scelto di percorrere per l’anno in corso. Il mondo del rally e del drifting, passione di Cristian , scomparso prematuramente a 20 anni, e di suo padre Andrea Zucconi, resta la fonte principale di ispirazione per le nuove sfide all’insegna della solidarietà e della beneficienza , ma non mancano nuovi canali di intervento per sostenere un territorio che sta allargando i suoi confini oltre l’Alessandrino.

Le parole

Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Le iniziative benefiche del ‘Memorial Cristian Zucconi’ ci insegnano molto e rappresentano uno straordinario esempio di come si possa trasformare il dolore in azioni di bene . Un qualcosa di enormemente complicato, per cui esprimo la mia profonda ammirazione anche come genitore : ciò che state facendo dimostra che state regalando cose importanti a chi ha bisogno e il vostro operato insegna che tutti dovremmo smettere di lamentarci e trasformare in forza interiore ciò che di negativo ci accade , dando esempio in maniera contagiosa senza che nessuno resti indietro”.

Il commento di Luca Ballerini , presidente Lions Club Valenza Host: “Il nostro club è da sempre vicino al Memorial Cristian Zucconi e crede nella loro concretezza, perché quando dicono che fanno una cosa, la fanno davvero. Hanno la capacità di legare le associazioni insieme e, quando le associazioni lavorano insieme, le forze non si sommano, ma si moltiplicano”.

I progetti

Tra i vari impegni presi per il 2024, spicca l’evento del 18 maggio prossimo, che va sotto lo slogan “Car-Therapy: accendere i motori dell’autostima” , un progetto in collaborazione con il Lions Club Valenza Host, articolato in 3 fasi e pensato per ragazze e ragazzi disabili delle varie associazioni del territorio. Negli spazi della fornace di Bassignana si terrà una giornata dedicata a chi fra loro vorrà provare l’emozione di ritrovarsi passeggero a fianco di esperti piloti di rally. Il tutto con telecamere go-pro a bordo e cineoperatore per interviste e reportage, per realizzare un cortometraggio destinato al pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare la società sulle “abilità della disabilità” e a raccogliere fondi per il successivo progetto “Vacanze memorABILI” .

Info

Memorial Cristian Zucconi A.P.S.

P.zza Santo Stefano 1 – 15042 Bassignana www.memorialcristianzucconi.it