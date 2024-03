Musica: da Flaconedivetro arriva “Giorni Felici”, brano malinconico, ode alla nostalgia

Flaconedivetro – “Giorni Felici”

https://pirames.lnk.to/GiorniFelici

“Giorni Felici” è un brano estremamente malinconico, una vera e propria ode alla nostalgia. Il timore di voltarsi indietro e riscoprirsi cambiati si mescola alla voglia di godersi un momento felice ancora per un attimo.

Spiega Flaconedivetro: “Ho scritto questo pezzo dopo essere stato una settimana a Napoli. Tornato a Brescia, sono finito in quarantena e in quella lunga settimana mi ha accompagnato la lettura di un’opera estremamente significativa per me. Questo brano nasce dalle emozioni e dalla grande ispirazione che mi ha donato la graphic novel di “Zuzu -Giorni Felici”.

Il brano è una dedica all’opera. Attraverso Giorni Felici l’ascoltatore si immerge in un ricordo intenso, in un attimo cristallizzato nella memoria, nel suo piccolo Eden, per riviverlo con affetto ancora per un momento.

Biografia Flaconedivetro

Artista italiano col cuore campano, but based in Brescia.

Flaconedivetro è un progetto musicale in cui si fondono i due luoghi del mio vissuto: le mie origini e il mio presente. Flaconedivetro vuole essere un omaggio alla grande bellezza della musica partenopea, una dancehall in cui musica pop e dance anni ’80 si intrecciano per creare un ambiente sonoro unico, in cui passato e futuro si fondono in una dimensione intima e personale. Le parole non sono importanti, servono a sussurrare un concetto, a evocare un’autentica nostalgia. La musica, con suoni elettronici graffianti e batterie dinamiche, ti trasporta in un’esperienza coinvolgente. Flaconedivetro è la malinconia di provincia raccontata dagli occhi di chi ricorda casa.