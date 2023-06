Veterinario gratis per i più fragili: inaugurato stamattina l’ambulatorio di Alessandria

E’ stato inaugurato questa mattina, ad Alessandria, il 1° ambulatorio sociale veterinario nell’Asl Alessandrina, che ha sede in via Venezia 6.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Regione e, in particolare, dall’assessore regionale al Benessere Animale, Chiara Caucino, rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per il Piemonte e, allo stesso tempo, di una pietra miliare nel sostegno alle persone più disagiate per le quali un’animale di affezione rappresenta molto più di un amico, ma un vero e proprio compagno di vita, una figura sempre presente che dona amore e affetto, con comprovati effetti anche terapeutici sull’umore e contro il senso di solitudine che spesso attanaglia le persone più fragili.

L’Ambulatorio della sede di Alessandria, in via Venezia 6, garantirà prestazioni sanitarie preventive gratuite a favore di animali di proprietà delle persone in carico ai servizi sociali.

Gli ambulatori veterinari sociali in Piemonte sono 15: li trovate a Biella, Torino, Novara, Arona, Vercelli, Borgosesia, Alessandria, Asti, Verbania, Omegna, Domodossola, Collegno, Settimo Torinese, Moncalieri e Cuneo.

All’inaugurazione, oltre all’assessore Caucino e ai vertici dell’Asl Alessandria, era presente il DG dell’Asl Alessandria, Luigi Vercellino, il direttore del Dipartimento veterinario, Giampiero Rizzola, il vice prefetto, Franco Farina, il parlamentare alessandrino Riccardo Molinari, l’assessore regionale al Commercio e Cultura, Vittoria Poggio, il presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino, l’assessore comunale, Maria Cornara e Pierluigi Rossi, degli Asili Notturni Umberto I, oltre ad altre importanti autorità locali.