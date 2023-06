L’Alessandria bocciata dalla Covisoc poche ore dopo l’annuncio del ds Mpasinkatu. Niente iscrizione

Secondo quanto riportato dal sito “Tutto C” che ha ripreso alcune anticipazioni online del “Corriere della Sera”, l’iscrizione dell’Alessandria in serie C sarebbe stata respinta dalla Covisoc insieme a quelle di Triestina e Brindisi. Pare che il motivo sia il ritardo nella presentazione della fideiussione. Ora ci sono 5 giorni, per la società, per presentare ricorso.

Il tutto solo qualche ora dopo l’annuncio, sul sito dell’Alessandria Calcio 1912, dell’ingaggio per un anno del direttore sportivo Malu Mpasinkatu. Questo il comunicato ufficiale: “L’US Alessandria 1912 è lieta di annunciare che il Dott. Malu Mpasinkatu sarà il Direttore Sportivo per la stagione 2023/2024. Nato a Kinshasa nel 1976 nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo delle Nazionali di calcio. A Rieti nella stagione 2018/2019 ha ottenuto una storica salvezza. Nella stagione 2010/2011 ha rivestito la carica di Direttore Sportivo nel Catanzaro. Benvenuto!”