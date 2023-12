Arriva il Natale e il Canile Sanitario di Alessandria apre i suoi cancelli: venerdì 8 e domenica 10 dicembre Babbo Natale farà “tappa al canile”, con 2 appuntamenti natalizi a 4 zampe organizzati da ATA (Associazione Tutela Animali) con la partecipazione del Comune di Alessandria allo scopo di far conoscere il Canile Sanitario, nonché avere l’occasione di portare in dono cibo e giochi agli animali ospiti della struttura.

Un evento che unisce divertimento e solidarietà, in vista delle festività natalizie. Nel corso di queste due giornate i bambini potranno non solo consegnare nelle mani di un “vero” Babbo Natale la letterina per i doni da trovare sotto l’albero, ma potranno anche visitare la struttura e incontrare tanti amici a 4 zampe.

Le parole

“Questo appuntamento festoso vuole anche – ricorda la vice-sindaca con delega alla Tutela Animali, Marica Barrera – coinvolgere bambini e famiglie con la partecipazione di Babbo Natale, che li accompagnerà in visita agli ospiti da adotare, spiegando le esigenze degli animali d’affezione e le responsabilità dei proprietari. L’iniziativa vuole anche supportare i proprietari di animali in difficoltà economiche per l’acquisto di cibo per gli amici a 4 zampe”.