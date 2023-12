La fibromialgia è una patologia cronica e invalidante

Il Piemonte riconosce la fibromialgia come patologia cronica e invalidante e ne valorizza la conoscenza, la prevenzione, la diagnosi e la cura: il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il testo unificato in materia, sintesi delle tre Proposte di legge presentate da Silvio Magliano (Moderati), Sara Zambaia (Lega) e Sarah Disabato (M5s). Il Piemonte è tra le prime regioni a dare una risposta legislativa alla patologia, che colpisce circa 2 milioni di persone in Italia, ma che ancora non è riconosciuta a livello nazionale.

Per Magliano “il testo è il risultato di un lavoro bipartisan, auguriamoci sia di sprone per l’inserimento della patologia nei Livelli essenziali di assistenza. Noi faremo la nostra parte, l’osservatorio sarà luogo in cui le associazioni di pazienti potranno concorrere alla co-progettazione degli interventi”.

“Una giornata positiva per il Piemonte e per le donne, che sono le più colpite da questa patologia – ha detto Zambaia – tutto ciò che potevamo fare per affrontare le molteplici implicazioni e promuovere il riconoscimento della patologia è nella legge. Abbiamo anche reperito le prime risorse”.

“Come Regione avevamo il dovere di disciplinare le politiche rivolte ai pazienti che soffrono di fibromialgia – ha rimarcato Disabato – lo abbiamo fatto dando una cornice ai servizi sanitari, accendendo un focus sull’importanza delle realtà associative e sulle politiche di reinserimento lavorativo”.

Il provvedimento prevede un approccio multi e interdisciplinare alla malattia, per assicurare prestazioni uniformi e favorire l’inserimento nella vita lavorativa e sociale di chi è affetto dalla patologia, promuove la prevenzione, la diagnosi precoce, la formazione dei medici e del personale sanitario, riconosce il ruolo sociale e informativo degli enti del Terzo settore iscritti al registro unico nazionale che si occupano del tema.

Vengono istituiti l’Osservatorio e un registro regionale, alla cui costituzione sono destinati 35.000 euro, che si occuperà di monitorare l’incidenza e l’andamento della patologia e potrà dialogare con il registro italiano. Il 12 maggio di ogni anno, in concomitanza con la Giornata nazionale, ricorrerà la Giornata regionale per la lotta alla fibromialgia.

Per Carlo Riva Vercellotti (Fdi) “la legge è una prima risposta legislativa ad una malattia devastante per pazienti e famiglie”, mentre Maurizio Marello (Pd) ha auspicato che le risorse “possano successivamente essere implementate, anche con finanziamenti statali”.