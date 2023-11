MCL e FederAgri alla ‘Giornata del Ringraziamento’, da Fabbio la preghiera dei fedeli in duomo a Vercelli

Domenica scorsa, 12 novembre, si è celebrata la 73ª Giornata del Ringraziamento. A livello nazionale è stata ospitata dalla diocesi di Vercelli , nel cui duomo di Sant’Eusebio è stata celebrata da mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli, la Santa Messa delle 11 , ripresa in diretta da Rai 1. Il titolo del messaggio preparato dalla CEI era “ Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltura ”, in cui veniva ricordato a ciascuno di noi che siamo tutti cooperatori di Dio nell’opera della Creazione, e che il principio della fraternità in agricoltura è essenziale per produrre meglio e tutelare il territorio.

Il Movimento Cristiano Lavoratori , con FederAgri, era ufficialmente presente alla celebrazione, con una folta delegazione di dirigenti generali guidati dal vicepresidente nazionale Alfonso Luzzi. La delegazione alessandrina era guidata da Piercarlo Fabbio, consigliere generale, e composta dai dirigenti Alfonso Conte e Roberto Cristiano .

Proprio a Fabbio è toccato leggere la preghiera dei fedeli , un’invocazione affinché terminino tutte le guerre: “Per le vittime innocenti della guerra e per chi le piange nel dolore, questa terribile prova non provochi disperazione o sentimenti di vendetta, ma volontà di amore e di pace”.