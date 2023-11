Go-kart: Lorenzo Sammartano al “Winter Trophy”

Chiusura di annata agonistica vicino casa per Lorenzo Sammartano che, sabato 18 e domenica 19 novembre, sarà sul kartodromo di Castelletto di Branduzzo (Pavia) per il Rotax Winter Trophy che si disputerà su prova unica. Il 14enne alessandrino nel frattempo ha fatto un cambio di casacca: è infatti iscritto con il team lombardo Mkc Motorsport, punto di riferimento nel mondo dei go kart. Non cambiano invece la categoria (Junior) né il mezzo meccanico che è sempre un telaio Tony Kart motorizzato Rotax 125cc.

L’ultima gara

“Sono contento di chiudere l’anno ancora in pista – racconta Lorenzo – e lo farò contro molti degli avversari coi quali ho già corso in campionato. Spero di avere un po’ più di fortuna rispetto alla precedente gara di settembre a Castelletto ”.

La pista è lunga 1.256 metri, larg dagli 8 ai 10 metri, il rettilineo più lungo è 170 metri mentre il più corto ne misura 145. Il programma prevede sabato 18 le prove libere mentre domenica 19 ci saranno le qualifiche, il warm up, gara 1 e gara 2.

Al 1° classificato di ogni categoria il promoter mette in palio 1 voucher gomme e un buono iscrizione alla prima gara Rotax Italia 2024.