‘Dona la spesa per la scuola’, il 9 settembre raccolta di materiali di cancelleria per famiglie in difficoltà

Sabato 9 settembre nei punti vendita Nova Coop del territorio alessandrino si svolgerà “Dona la Spesa per la Scuola”, raccolta straordinaria di materiali scolastici e di cancelleria in favore delle famiglie in difficoltà, in vista del ritorno sui banchi di scuola, che Nova Coop organizza ogni anno in collaborazione con associazioni e onlus del territorio.

Per tutto il giorno sarà possibile acquistare e donare materiali di cancelleria consegnandoli presso il punto di raccolta organizzato all’ingresso del negozio, presidiato da volontari e soci Coop, che spiegheranno l’iniziativa e segnaleranno l’elenco dei prodotti necessari.

In provincia di Alessandria “Dona la Spesa per la Scuola” coinvolgerà questi punti vendita e associazioni:

Alessandria – Via Sclavo 15 – Caritas

Casale M.To – Piazza A. Moro 15 – Caritas

Ipercoop Casale M.To – Via Madre Teresa Di Calcutta,1 – Caritas

Tortona – Via Campanella 5 – Casa Di Accoglienza

Valenza – Viale Benvenuto Cellini 185 – Scuola Madonnina

Coop per la scuola

Intanto è partita il 31 agosto e durerà fino all’8 novembre la 5^ edizione di “Coop per la Scuola”, l’iniziativa che permette di raccogliere e devolvere a un istituto scolastico di propria scelta bollini da convertire in materiali didattici, notebook e apparati multimediali a cui possono iscriversi tutte le scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado.