KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti sono troppo concentrati sul Medio Oriente e non esercitano una pressione sufficiente sulla Russia al fine di far terminare il conflitto in Ucraina: è il pensiero espresso da Volodymyr Zelensky in un’intervista alla “BBC” dal suo ufficio nel centro di Kiev. “E’ un peccato che abbiano concentrato la loro attenzione sul Medio Oriente. La questione ci pone interrogativi molto seri”, ha dichiarato Zelensky, parlando di “una grave carenza di intercettori necessari per la difesa contro i missili balistici”, e del fatto che gli Stati Uniti “hanno anche ritardato la consegna dei sistemi di difesa aerea Patriot. La carenza di questi missili si traduce in vite umane perdute”, ha sottolineato. Zelensky ha poi definito “strano” il fatto che Donald Trump abbia pubblicato una foto in cui abbraccia Vladimir Putin, definendolo “un mio amico. Naturalmente spetta al Presidente degli Stati Uniti decidere, ma… è strano”. Putin “è un aggressore, un assassino…Non può essere un amico. Semplicemente non può esserlo”.

Zelensky ha riferito che le forze armate ucraine sono attualmente in grado di abbattere circa il 70% dei droni russi più veloci, una percentuale che, a suo dire, è in costante miglioramento. Tuttavia, ha concluso, persiste un deficit “molto, molto grave” di intercettori necessari per neutralizzare i missili balistici.

– foto Ipa Agency –

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