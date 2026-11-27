SAN JOSE’ (COSTA RICA) (ITALPRESS) – Il Governo del Costa Rica ha negato l’ingresso nel Paese a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che oggi avrebbe dovuto ricevere una laurea honoris causa dall’Università del Costa Rica. “La polizia migratoria ha negato l’ingresso in base a quanto previsto dalla Legge generale sulla migrazione e gli stranieri, poiché a suo carico risulta un’allerta internazionale legata a un presunto coinvolgimento in atti terroristici”, ha spiegato Omer Badilla, direttore dell’ufficio Migrazione e Stranieri, sottolineando che “è importante precisare che, quando la sicurezza nazionale è compromessa, come in questo caso, le nostre forze dell’ordine agiscono esattamente secondo quanto prescritto dal nostro quadro giuridico”. Sui social, dall’aeroporto di San Josè, Albanese ha commentato così la decisione del Governo locale: “Si vede il volto dell’impero solo nel momento in cui se ne toccano i nervi scoperti o se ne oltrepassano i confini”.

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