Voltaggio: domenica 24 alle 16.30 la Messa per Santa Rita e la benedizione delle rose

Domenica 24 Maggio 2026 a Voltaggio, alle ore 16.30, nell’Oratorio di Sant’Antonio Abate Padre Jean-Marc Bollo, frate cappuccino, celebrerà la Santa Messa dedicata a Santa Rita da Cascia.
Al termine benedizione delle rose. Invitiamo i partecipanti a procurarsi in anticipo le rose da benedire. La Messa è a suffragio di Maria Balostro e Battistina Buzzalino.
L’Arcangelo Associazione Pinacoteca Voltaggio APS
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