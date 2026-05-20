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Voltaggio: domenica 24 alle 16.30 la Messa per Santa Rita e la benedizione delle rose

DiRaimondo Bovone

Mag 20, 2026 , , , ,

Domenica 24 Maggio 2026 a Voltaggio, alle ore 16.30, nell’Oratorio di Sant’Antonio Abate Padre Jean-Marc Bollo, frate cappuccino, celebrerà la Santa Messa dedicata a Santa Rita da Cascia. 
Al termine benedizione delle rose. Invitiamo i partecipanti a procurarsi in anticipo le rose da benedire. La Messa è a suffragio di Maria Balostro e Battistina Buzzalino.

L’Arcangelo Associazione Pinacoteca Voltaggio APS
Per informazioni 347.4608672 (Telefono/Whatsapp)
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#labellezzasalvaedunisceilmondo
www.pinacotecadivoltaggio.it

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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