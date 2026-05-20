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Flotilla, l’Italia pretende le scuse e convoca l’ambasciatore israeliano

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Mag 20, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. E’ inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti”.
Così in una nota congiunta il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani. “L’Italia – aggiungono – pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano. Per questi motivi, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto”, concludono Meloni e Tajani.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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