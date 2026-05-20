Attualità Sport Video

America’s Cup, la governatrice sarda Todde: “Evento mondiale e di sistema”

Di

Mag 20, 2026
CAGLIARI (ITALPRESS) – “Credo che essere capaci di portare eventi mondiali come quello a cui assisteremo, dopo che l’Isola era stata assente a questi scenari per tanti anni, è un risultato che va celebrato”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che oggi a Cagliari ha accolto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ospite dell’apertura delle regate preliminari di America’s Cup. “Non è solo l’indotto che viene generato, ma è anche l’attenzione di tanti media mondiali su un evento importante, dove Cagliari può essere vetrina”.
xd4/col3/mca1

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Dazi: UE sigla l’intesa tariffaria con gli USA

Mag 20, 2026
Attualità Sport Video

America’s Cup, il sindaco Manfredi: “Cagliari e Napoli due grandi città del Mediterraneo”

Mag 20, 2026
Attualità Costume & Società Eventi

Voltaggio: domenica 24 alle 16.30 la Messa per Santa Rita e la benedizione delle rose

Mag 20, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Video

Dazi: UE sigla l’intesa tariffaria con gli USA

Mag 20, 2026
IN EVIDENZA

Italia al top del turismo congressuale in Europa

Mag 20, 2026
IN EVIDENZA

Mercato del caffè, cresce il consumo e aumentano i prezzi

Mag 20, 2026
Attualità Sport Video

America’s Cup, il sindaco Manfredi: “Cagliari e Napoli due grandi città del Mediterraneo”

Mag 20, 2026